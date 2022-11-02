Antalya açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem

Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.41'de Antalya'nın Kumluca ilçesine 68,33 kilometre uzaklıkta 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem 22,35 kilometre derinlikte meydana geldi.

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