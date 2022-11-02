Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.41'de Antalya'nın Kumluca ilçesine 68,33 kilometre uzaklıkta 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem 22,35 kilometre derinlikte meydana geldi.
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Antalya açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem
Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Merkezi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.41'de Antalya'nın Kumluca ilçesine 68,33 kilometre uzaklıkta 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem 22,35 kilometre derinlikte meydana geldi.