24, Star Trek: Enterprise, The Vampire Diaries, Marvel’s Runaways ve Star Trek: Picard gibi yapımlarda rol olan oyuncu Annie Wersching’in hayatını kaybettiği açıklandı.
45 yaşındaki oyuncuya 2020 yılında kanser teşhisi konulmuştu.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
SOL - İSTANBUL
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Kadir sev
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Annie Wersching hayatını kaybetti
45 yaşındaki oyuncu Annie Wersching hayatını kaybetti.
Haber Merkezi
24, Star Trek: Enterprise, The Vampire Diaries, Marvel’s Runaways ve Star Trek: Picard gibi yapımlarda rol olan oyuncu Annie Wersching’in hayatını kaybettiği açıklandı.
45 yaşındaki oyuncuya 2020 yılında kanser teşhisi konulmuştu.