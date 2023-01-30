Annie Wersching hayatını kaybetti

45 yaşındaki oyuncu Annie Wersching hayatını kaybetti.

Haber Merkezi

24, Star Trek: Enterprise, The Vampire Diaries, Marvel’s Runaways ve Star Trek: Picard gibi yapımlarda rol olan oyuncu Annie Wersching’in hayatını kaybettiği açıklandı.

45 yaşındaki oyuncuya 2020 yılında kanser teşhisi konulmuştu.

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