Annesinin kucağında öldürülen Dora davasında polislerin tutuklanması talebine ret

Adana'nın Seyhan ilçesinde 11 Ekim 2015'te Ankara Katliamı yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen protesto eylemlerinde annesi Kamile Dora’nın kucağındayken vurulan 3 buçuk yaşındaki Tevriz Dora’nın ölümüne ilişkin polis memurları A.Ü., Ö.G. ve S.T. hakkında açılan davanın ilk duruşması görüldü.

3 polis, "olası kastla öldürme" ve "yaralama" suçlamalarıyla Adana 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısında çıktı.

Dora'nın anne ve babası Kamile ile Azem Dora, Dora'nın yaşamını yitirdiği olayda yaralanan Bedia Dora ile avukatları Yasemin Dora Şeker ve Funda Buyruk duruşmaya katıldı. Tanıklar M.D., A.G., A.K. ile sanık polis memur S.T. ve avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre sanık polis memuru S.T.'nin avukatı olmadığı için savunması alınmadı. Dora'nın babası Azem Dora, olay esnasında olay yerinde olmadığını, olaya dair sadece edindiği bilgileri anlattı. Baba Dora, polislerden şikayetçi olup, davaya katılım talebinde bulundu.

'Oğluma ateş eden polisti'

Gözyaşlarına hakim olamayan anne Kamile Dora, halen olayın şokunu yaşadığını ve polislerden şikayetçi olduğunu beyan etti. Anne Dora, "Ben olay günü saat 22.00 sıralarında evimden eltim olan Mesude ve Bedia ile birlikte dışarı çıktım, komşunun avlusunun kapısındaydık. Bu sırada oğlum olan Tevriz de benim kucağımdaydı. Ayakta bulunduğumuz sırada sokak başından bir ışık geldi ve o anda silah sesleri geldi. Kendimizi avluya attık. Çocuk kucağımdayken vuruldu. Sokakta herhangi bir olay yoktu. Oğluma ateş eden polisti. Çünkü zırhlı araçtan ışık geliyordu ve anladığım kadarıyla polis dışında başka kimse yoktu. Etraftakiler Akrepten (zırhlı araç) inen polislerin geldiğini ve sokaklara silah sıktıklarını söylediler. Silah sesini duyunca avluya koştuk. Ben oğlumu vurarak ölümüne sebep olan polislerin tespitini istiyorum" diye konuştu.

Tanıklar: Sokakta eylem yoktu

Dora'nın yaşamını yitirdiği olayda yaralanan Bedia Dora da polislerden şikayetçi olduğunu belirtti. Soruşturma aşamasındaki ifadesini tekraryan Dora, polislerin sokağın başında durup ışık tuttuğunu, önce silah sesi duymadığını, vücudunda bir yanma hissettiğini, daha sonra yaralandığını fark ettiğini anlattı.

Tanıklar, sokakta herhangi bir eylemin olmadığını, sokağın başında bulunan zırhlı araçtan ışık verilerek, polislerce sokağa rastgele ateş edildiğini kaydetti.

'Kasten öldürme'den cezalandırılmaları talebi

Ailenin avukatı Yasemin Dora Şeker, soruşturma aşamasında sanık polislerin korunduğunu, delillerin karartıldığını, etkin bir soruşturma yapılmadığını, verilen hukuk mücadelesiyle polisler hakkında iddianame hazırlandığını söyledi. Av. Şeker, Anayasa Mahkemesi'nin olaya dair verdiği "yaşam hakkı ihlali" kararını anımsatarak, savcının eksik iddianame hazırladığını kaydetti. Şeker, sanıkların "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmasını istedi. Şeker, Sanıkların bundan sonra delillere etki etmeye gayret edeceğini, delilleri karartma ve kaçma ihtimalleri olduğunu, bu nedenle tutuklu yargılanmalarını istedi.

Av. Funda Buyruk ise, polislerin ceza almayacaklarını düşündükleri için mahkemeye gelmediğini söyledi. Buyruk, tutuklama talebinde bulundu.

Sanıkların avukatı ise, ailenin mermi çekirdeğini vermediğini iddia ederek, müvekkillerini suçsuz olduğunu beyan ederek, tutuksuz yargılanmalarını talep etti.

Duruşmada tartışma

Sanık avukatının iddiası üzerine söz almak isteyen Av. Şeker'e söz hakkı verilmedi. Av. Şeker, "Müvekkilleri mermi çekirdeğini vermemekle, çalmakla, yalancılıkla itham ediyor. Biz defalarca savcıyı olay yerine, inceleme yapması için bizzat avukat olarak çağırdık ve eşlik ederek olay yerine gittik" şeklinde tepki gösterdi.

Mahkeme başkanı ile Av. Şeker arasında tartışma yaşandı. Mahkeme başkanı, Av. Şeker'i zorla mahkeme salonundan çıkarmak istedi. Av. Şeker salondan ayrılmadı.

Tutuklama talebine ret

Mahkeme, sanıkların tutuklu yargılanması talebinin reddine, ifadesi alınmayan sanıkların ve tanıkların ifadelerinin alınmasına karar verdi. Duruşma 16 Mayıs 2023'e ertelendi.