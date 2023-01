'Annem karne hediyesi et aldı' haberine soruşturma

Habertürk’ten yapılan açıklamada "et fiyatları ile ilgili tartışma konusu olan haber"in oluşumunda gazetecilik etik ve ilkeleri açısından herhangi bir ihlal olup olmadığına yönelik inceleme ve soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Yapılan açıklamada "Habertürk TV’de 21 Ocak günü yayınlanan ve sosyal medyada çeşitli yönlerden tartışma konusu olan et fiyatlarına Et Süt Kurumu’nun (ESK) ithal et yoluyla fiyat müdahalesi haberinde kullanılan bir görüntü ve konuşmayla ilgili olarak haberde konuşan çocuğun ailesinin haberle ve muhabirimizle ilgili iddiaları Habertürk TV yönetimince değerlendirilmiş ve haberin oluşumunda gazetecilik etik ve ilkeleri açısından herhangi bir ihlal olup olmadığına yönelik inceleme ve soruşturma başlatılmıştır" denildi. Açıklamada inceleme sonucunun kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

Ne olmuştu?

Okulların tatile girmesinin ardından bir kasap dükkanında çekilen görüntülerde bir çocuk, muhabire "Annem karne hediyesi et aldı" demişti. Haberde kasabın da çocuğa "Karne hediyesi kasap abisinden 3 kalem pirzola" diyerek eti çocuğa uzattığı görüntüler yer almıştı.

Türkiye'de artan hayat pahalılığı ve enflasyon nedeniyle milyonlarca emekçi çocuğu yetersiz beslenirken, "karne hediyesi olarak et" cümlesi durumun boyutunu çarpıcı olarak gözler önüne sermişti.

AKP yanlısı medya ise çocuk ve ailesine odaklanarak haberi yapan muhabirin çocuğu bu sözleri sarf etmesi için yönlendirdiğini iddia etmişti.

Olayın ardından A Haber kasap ve çocuğun annesiyle görüşerek ailenin "haftada 3 gün kasaptan alışveriş yaptığı", maddi durumunun iyi olduğu şeklinde bir haber yayınlamıştı.