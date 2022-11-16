Anne babasının bıçaklandığını öğrenen polis memuru etrafa ateş açtı: 1'i ağır 6 yaralı

Olay, saat 21.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi Barajyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Zeytinburnu Emniyet Müdürlüğü’nde görevli istirahatli polis memuru, anne ve babasının yaşadığı eve ziyarete geldi.

DHA'nın haberine göre akşam saatlerinde polis memurunun anne ve babası park nedeniyle komşularıyla kavga etmeye başladı. Taraflardan biri polis memurunun anne ve babasını bıçakla yaraladı. Yaşananları öğrenen polis memuru, aşağı inip beylik tabancasıyla etrafa ateş etmeye başladı.

1'i ağır 6 yaralı

Olayda polis memurunun erkek kardeşi ve babası dahil olmak üzere 1’i ağır 6 kişi yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

İstirahatli polis memuru gözaltına alındı.