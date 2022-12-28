Anne-babadan 4 çocuğuna korkunç işkence: Tutuklandılar

Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Millet Mahallesi Doğan Sokak'ta R.Y.İ. ile eşi H.R.'nin yaşadığı evden gelen çığlıkları duyan komşuları ile ailenin yakınları, durumdan şüphelendi.

DHA'da yer alan habere göre, bir süre aileyi takip eden komşuları ile yakınları, anne H.R.'nin çocuklarına şiddet uyguladığını gördü. Ailenin bir yakını ise H.R.'nin, çocuklarının ağzını koli bandıyla kapattıktan sonra çakmakla vücutlarını yaktığı anları cep telefonu ile görüntüledi.

İsmi açıklanmayan kişinin, görüntüleri paylaşıp şikayetçi olması üzerine polis çalışma başlattı.

Cumhuriyet savcılığından izin alan polis ekipleri aileyi takibe aldı. Yapılan araştırma sonrası H.R. ve R.E.İ.'nin, R.İ. (10), A.İ. (6), A.İ. (5) ve R.İ.’ye (2) işkence yaptığı belirlendi.

Gözaltına alınan anne ile baba, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

H.R.'nin kocasını suçlayıp, "O istediği için ben çocuklarımızı dövdüm" dediği, R.E.İ.'nin ise "Benim olaydan haberim yok" diye ifade verdiği öğrenildi. Çocuklar ise Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nce koruma altına alındı.