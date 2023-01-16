Anket sonucunu açıkladılar: Cumhur İttifakı'nın 'kalesi'nde büyük oy kaybı

ORC Araştırma'ya göre 2018'deki seçimlerde Kırıkkale'deki oyların yüzde 67.9'unu alan Cumhur İttifakı, desteğin önemli bir bölümünü kaybetti.

Haber Merkezi

ORC Araştırma, Cumhur İttifakı'nın "kalelerinden" olarak tarif edilen Kırıkkale'de yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı.

2018'deki seçimlerde AKP yüzde 43.7'yle sandıktan birinci çıkmıştı. Onu, yüzde 24.2'yle MHP takip etmişti.

CHP yüzde 15.3'le üçüncü, İYİ Parti ise yüzde 13.7'yle dördüncü sırada yer almıştı.

Yapılan son araştırmaya göre iktidar partisinin oyu, yüzde 38.8'e geriledi. 

İYİP, oylarını yüzde 22.6'ya yükselterek ikinci sıraya yerleşti. 

CHP, yüzde 18.9'la üçüncü parti olurken, MHP ise yüzde 15.5 ile dördüncülüğe geriledi.

Haber

4 Soru 4 Cevap'ta bu hafta: Seçim gündemi ve Suriye ile ilişkiler