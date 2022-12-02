Anket: İYİP'in oyları CHP'ye yaklaşıyor

KONDA Araştırma Şirketi Kasım ayı anketin sonuçları yayımlandı.
Medyascope'taki habere göre, AKP’nin oyu yüzde 31,’e geriledi.
İYİP'in oyları 18,7’ye yükselirken, CHP’nin oyları yüzde 22,1’de. İYİP'in oyları giderek CHP’ye yaklaşıyor.HDP yüzde 10,3 oy alırken, MHP ise yüzde 9,3’te.Diğer partilerin oy oranı ise yüzde 8,5’te.
Anketin sonuçlarına göre, Millet İttifakı'ysa az bir farkla Cumhur İttifakı’nı geçti. Yüzde 31,1 oy alan AKP ve yüzde 9,3 oy alan MHP’den oluşan Cumhur İttifakı’nın oy oranı yüzde 40,4’e indi.
Yüzde 22,1 oy alan CHP ile yüzde 18,7 oy alan İYİP'in oy oranı ise yüzde 40,8’e yükseldi.