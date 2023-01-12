Anket: İngiltere'de Prens Harry hakkında olumsuz görüştekilerin oranı arttı

İngiltere'de Prens Harry'nin anı kitabı Spare'in bu hafta raflarda yer almasının ardından Harry'ye dönük olumlu görüşler hızla azalmaya başladı.

YouGov'un anketine göre Prens Harry hakkında olumsuz görüşe sahip İngiltere vatandaşlarının oranı yüzde 68 oldu. Bu değer 8 Aralık 2022'de yayınlanan aynı ankete göre yüzde 59'du.

YouGov tarafından 10-11 Ocak tarihlerinde yürütülen bir anket, kitabın yayınlanmasından ve bir dizi tanıtım röportajından sonra halkın yalnızca dörtte birinden daha azının Harry hakkında olumlu bir görüşe sahip olduğunu ortaya çıkardı.

Harry'nin anı kitabı Spare'i yayınlamaktaki olası motivasyonu sorulduğunda, ankete katılanların 41'i ana amacın "para kazanmak" olduğunu ve yüzde 21'i "hikayeyi kendi açısından anlatmak" olduğunu söylerken, yüzde 9 ise "kraliyet ailesini alenen kınamak" olduğu görüşünü açıkladı.

Monarşi karşıtı görüşlerde artış

Öte yandan Harry'ye karşı olumsuz görüşlerle birlikte saltanata karşı olan fikirler de artış gösterdi. Ankete göre kraliyet ailesine ve bir bütün olarak monarşi kurumuna ilişkin "Ülke ekonomisi için iyi bir değer" olduğunu söyleyenler geçen yılki yüzde 62'den yüzde 55 düştü. Saltanatın "Kötü bir değer" olduğunu söyleyenler ise yüzde 25'ten yüzde 32'ye yükseldi.