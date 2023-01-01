Anket: AKP 2022 yılında oy oranını arttırdı

MetroPOLL Araştırma Şirketi, 2015 yılından 2022 yılının Aralık ayına kadarki süreçte partilerin oy desteklerinin verilerini paylaştı.

"Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusunun yöneltildiği anket sonuçlarına göre; 2015 yılında 43,5 oy oranına sahip olan AKP'nin AKP’nin, 2022’de yüzde 31’e gerilediği görüldü.

AKP'nin 2022 yılının Ocak ayında yüzde 25'in altına indiği görülürken, 2022 yılının Aralık ayında yüzde 31 oranına yükselmesi ise dikkat çekti.

CHP’ye oy desteğinin yüzde 20,7, MHP’ye yüzde 6,1, HDP’ye yüzde 9,5, İYİP'e ise yüzde 10,5 olduğu kaydedildi.