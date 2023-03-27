Ankara'ya yürüme kararı alan Mata işçilerine polis ablukası: Bir işçi astım krizi geçirdi

İstanbul'un Tuzla ilçesinde bulunan Mata Otomotiv’de çalışan işçilerin iş sağlığı, güvenliği ve yüzde 25 ek zam talebiyle başlattığı iş bırakma eylemi 27. gününde büyüyor.

Birleşik Metal İş Sendikası üyesi işçiler, Mata Otomotiv işçileri de seslerini daha da yükseltmek ve taleplerini siyasi partilere ve bakanlıklara bildirmek üzere Ankara’ya yürüyüşe geçmek için Tuzla Serbest Bölge önünde toplanmaya başladı.

Hak talebiyle İstanbul Endüstri ve Ticaret Serbest Bölgesi önünde bir araya gelen işçiler polis ablukasına alındı. İşçilerin karşısına, çok sayıda polis, çevik kuvvet ve TOMA yığıldı. Saat 10.00 sıralarında yürüyüşe geçme kararı alan çok sayıda işçi, 49 TL olan saatlik ücrete yüzde 25 ek zam ve çalışma koşullarının düzeltilmesini talep ediyor.

Bir işçi astım krizi geçirdi

Birleşik Metal-İş, polisin barikat kurarak işçilerin yürümesinin engellediği belirtildi. Sendaki ayrıca yaşanan kargaşada bir işçinin astım krizi geçirdiğini belirtti.

Yaşanan polis saldırısında Mata İşçisi astım krizi geçirdi

Mata Otomotiv işçilerine polis ablukası

Saat 10.00 sıralarında yürüyüşe geçme kararı alan işçiler, çok sayıda polis ve TOMA ile ablukaya alındı. Birleşik Metal-İş tarafından yapılan açıklamada, polisi işçilerin eylemini engellediği yürümelerine izin vermediği belirtiliyor.

#Mata İşçisi yürüyüş de kararlı. İşçilere değil hırsızlara barikat pic.twitter.com/J6yo85faDS — BİRLESİK METAL-İŞ (@BirlesikMetal) March 27, 2023

'İşçi burada, adalet nerede'

Saat 10'da başlaması beklenen yürüyüş polisin ablukası nedeniyle başlayamadı. İşçiler ise hakları için yürümekte kararlı. İşçiler, 49 TL olan saatlik ücrete yüzde 25 ek zam ve çalışma koşullarının düzeltilmesini talep ediyor.