Ankara'ya şiddetli ve gök gürültülü yağış uyarısı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Ankara’da başlayan ve 52,5 kilogram (mm) şiddetine kadar çıkan kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağışların bugün saat 22.00’ye kadar sürmesi, yarın sabah ise erken saatlerde tekrar başlaması beklenmektedir” açıklamasını yaptı.

ABB tarafından yapılan açıklamada öne çıkanlar şöyle:

“Meteoroloji’den alınan bilgiye göre bugün Ankara’da başlayan ve 52,5 kg (mm) şiddetine kadar çıkan kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağışların bugün saat 22.00’ye kadar sürmesi, yarın sabah ise erken saatlerde tekrar başlaması beklenmektedir. Vatandaşlarımızın yağışın olası olumsuzluklarına karşı dikkatli ve tedbirli olmasını rica ederiz."