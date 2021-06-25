Ankara'nın 10. semt evi bugün Esat'ta açılıyor

Türkiye Komünist Partisi'nin çağrısıyla kurulmaya başlayan ve mahallelerde dayanışmayı ve birlikte mücadeleyi esas alan semt evlerine bugün bir yenisi daha ekleniyor.

Ankara'daki 10. semt evi Esat'ta bugün yapılacak bir etkinlikle açılacak.

Açılış etkinliği bu akşam saat 18:30 Esatoğlu Mahallesi, Yaprak Sokak No:13'de gerçekleştirilecek.

Ankara'da şu ana kadar İlker, Ayrancı, Seyran, Aydınlıkevler, İncirli, Doğukent, Eryaman ve Batıkent'te semt evleri açılmış, Sincan'da ise bir işçi evinin açılışı gerçekleştirilmişti.