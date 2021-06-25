Ankara'nın 10. semt evi açıldı: Esat Semt Evi yola çıktı 

Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) çağrısıyla kurulmaya başlayan ve mahallelerde dayanışmayı, birlikte mücadeleyi esas alan semt evlerine bugün bir yenisi daha eklendi.

Ankara'daki 10. Semt evi, Esat'ta yapılan etkinlikle açıldı.

Bir sinevizyon gösterimiyle başlayan etkinlikte semt evi adına yapılan konuşmada, mahallede dayanışma ve birlikte mücadele için bu adımın atıldığı belirtilirken, atölyelerle, Kadın Dayanışma Komiteleri'yle mahalledeki tüm sorunlara karşı hep birlikte mücadele edileceği vurgulandı.

TKP Ankara İl Başkanı Devrim Koçak yaptığı konuşmada Ankara'da 10. semt evini açıktıklarını dile getirirken, bu açılışın bir sonraki semt evi açılışının da habercisi olduğunu ifade etti.

Semt evlerinin hem bir dayanışma hem de bir aydınlanma merkezi olduğunu belirten Koçak, ülkedeki mevcut problemlerin, krizlerin ve pandeminin bu kadar ağır sorunlara neden olmasının bu düzenle doğrudan ilişkili olduğuna işaret etti.

'Örgütleneceğiz, bu düzeni çökerteceğiz'

Türkiye'de emekçilerin seçimden çok daha önce birlikte yapabilecekleri bir çok şey olduğuna işaret eden Koçak, örgütlenmenin önemine vurgu yaptı ve semt evlerini adres gösterdi.

Türkiye'de son dönemde "çökme" tartışmasının olduğunu söyleyen Koçak, "Bu düzende asıl, kadınların yaşam hakkına, emekçilerin, gençlerin haklarına çöküldü. Buna karşı mücadelede edeceğiz, bu düzenin hayatlarımıza çökmesine izin vermeyeceğiz. Örgütleneceğiz ve bu düzeni çökerteceğiz" diye konuştu.

Açılış Yusuf Şaylan'ın okuduğu şiir ve müzik dinletisiyle sona erdi.