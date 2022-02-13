Ankaralılar fatura soygununa karşı bugün sokağa çıkıyor: 'Faturanı al gel...'

Halk fatura soygununa tepkisini göstermeye devam ederken, Ankara'da da konuya ilişkin bugün bir eylem gerçekleştirilecek.

TKP Ankara İl Örgütü tarafından yapılan çağrıda Ankaralılara "faturanı da al gel" denildi.

Basın açıklaması bugün saat 15.00'de Ulus Meydanı'nda yapılacak.