Ankara'dan Taliban açıklaması yorumu: Saldırganca bir tutum beklemiyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma günü Diyarbakır'da gazetecilere yaptığı açıklamada "Biz şu anda ABD ve NATO ile Türkiye'nin Hamid Karzai'deki görev alanı ne olacak, burada neleri kabulleniyoruz, neleri kabullenmiyoruz, bunların kararlarını aldık. En ideal şekliyle Afganistan'daki bu adımı atmış olacağız" açıklaması yaptı.

Daha önceki açıklamalarla birlikte bu sözlerden de Türkiye'nin Afganistan'ın başkenti Kabil Havalimanı'nda ne şekilde görev alacağının kesinleştiği anlaşılıyor.

Taliban'ın ABD askerlerinin 1 Mayıs'ta başlayan çekilme sürecinde yaptığı yabancı askerleri hedef alan açıklamaları, Ankara'da "Buranın patronu biziz" mesajı olarak algılanıyor.

BBC Türkçe'den Ece Göksedef'in konuştuğu Türk güvenlik yetkilileri ve diplomatik kaynaklar sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundular.

Konuyla ilgili bilgi veren bir güvenlik yetkilisi, Taliban'ın ABD'nin çekilmesinin ardından uluslararası alanda bir tanınırlık girişiminde olduğunu, bunun için Rusya, İran ve Çin'le görüşmelere başladığını, bu kapsamda saldırganca bir tutum takınmalarının beklenmediğini söyledi:

"Amerikan askerlerini işgalci olarak gördükleri doğru. Ancak bizim temasımız var, bizim bir işgal amacımız olmadığını biliyorlar. Bunlar sembolik açıklamalar. Arka planda uluslararası camiaya verilen 'Bizim dediğimizin dışında bir şey olmaz' mesajı bu. Dolayısıyla Türkiye'ye yönelik saldırganca tutum olacağını sanmıyoruz."

Türk güvenlik kaynakları, havalimanının güvenliğinin sağlanması için Afgan hükümetiyle temasın yeterli olmayacağı, bunu Taliban'a rağmen yapmanın mümkün olmadığı görüşünde:

"Ülkenin daha da geniş kısmının kontrolünü ele geçirmeleri muhtemel gibi görünüyor. Bunun sonunda bir tanınma arayışları, bunun için oluşturmak zorunda olduğu gerekçeleri ve pazarlıkları olacak. Bu aşamada neler olacağı, bunu nasıl sağlayacakları, nasıl bir hükümet kuracakları muamma. Ancak ABD'nin ülkeyi Taliban'a bırakarak çekilme kararı almasının arkasında da Taliban'a rağmen NATO'nun bile istikrarı sağlayamaması yatıyor."

Bir başka Türk güvenlik yetkilisi, "Taliban'a rağmen orada ABD dahi bir şey yapamadı, biz de yapmıyoruz. Yapılamayacağını 20 yılda Taliban gösterdi. Dolayısıyla temas kuran ülkelerle de iletişim halindeyiz" diyor.

Ankara'nın aynı zamanda Çin'le bu konuda işbirliği yapacağı belirtiliyor.

Çin'in uzun süredir hem Afgan hükümeti hem de Taliban'la doğrudan teması var. Afgan hükümetiyle, pratikte güvenlik sorunları sebebiyle başlatılamamış olsa da, çeşitli altyapı ve enerji yatırımı anlaşmaları olan Pekin, ülkeyi Pakistan ve İran üzerinden dünyaya açılan ticaret yollarının önemli bir parçası olarak görüyor.

Çin'in bir yandan da Taliban'la, "El Kaide bağlantılı olarak kabul ettiği Türkistan İslam Partisi'nin üyelerinin Afganistan'da saklanmasına izin verilmemesi" yönünde zımni bir anlaşması var.

Uygur Türklerinin yoğun olarak yaşadığı Sincan bölgesiyle Afganistan arasında 8 kilometrelik bir sınır var.

Çin basını, geçen hafta Taliban sözcüsü Süheyl Şahin'in "Çin'i dost ülke olarak gördükleri ve Çin'in Afganistan'daki yatırımlarının bir an önce başlaması yönündeki taahhütlerini yerine getirmesini beklediklerine" dair sözlerini haberleştirdi.

Taliban, Afgan hükümetiyle imzalanan anlaşmaların, kendi kontrollerine geçen bölgelerde de uygulanmasını bekliyor. Şahin'in sözlerine yer veren Çin basınına göre Taliban da, "Sincan'dan gelen ayrılıkçı Uygur Türklerinin Afganistan'a geçişine izin vermeyecek. El Kaide ve diğer grupların sınırda Çin'e karşı herhangi bir faaliyet yürütmesine de izin vermeyecek. Dost ülke Çin yatırımlarına devam ederse, güvenlikleri sağlanacak."