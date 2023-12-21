Ankara'dan Özak Tekstil işçilerine destek: 'Emek mücadelesi yürüten hekesin mücadelesidir'

Urfa'da Hak-İş'e bağlı Öziplik-İş'ten ayrılarak BİRTEK-SEN'de örgütlenen Özak Tekstil işçilerinin işten çıkarma, baskı ve tehditlere karşı başlattığı direniş devam ediyor.

Hakları için mücade edelen işçilere bugüne kadar 150'nin üzerinde gözaltı yapıldı. İşçiler, anayasal haklarını kullanarak yaptıkları eylemlerinde haklarının tanınmasını ve taleplerinin karşılanmasını isterken, Özak Tekstil'in üretim yaptığı uluslararası şirketlerden Levi's ise yaşananlara karşı sessiz kalamaya devam ediyor.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesine bağlı Batıkent'te, Özak işçilerine destek amacıyla basın açıklaması gerçekelştirildi. Batıkent Emek ve Demokrasi Güçleri tarafından gerçekelştirilen basın açıklamasında, "Özak Tekstil işçisinin mücadelesi, sadece Urfa'da sendikal mücadele içindeki işçilerin değil, ülkenin dört bir yanında emek mücadelesi yürüten hekesin mücadelesidir" denildi.

Basın açıklamasında öne çıkanlar şöyle:

"Özak Tekstil işçileri patron yandaşı sendika istemiyor. Mücadeleci, haklarını alabilecekleri bir sendikacılıktan yana tavır koyan işçilerin karşısında, yandaş sendika bürokratları, valilik, jandarma, müftülük, patron yanında saf tutuyor. Patron sendikası haline gelen, işçilerin istifa ettiği Öz İplik-İş Sendikası, işçilerin birliğini bozmak için Özak patronu ile birlikte basın açıklaması yaptı. Özak Tekstil işçileri tüm bu baskı ve saldırılara karşı bir tek şeye güveniyor! O da: İşçilerin birliği ve dayanışması! Özak Tekstil işçileri kazanırsa, patron baskısından, düşük ücretlerden, çalışma koşullarından, sendikasızlıktan yakınan tüm işçiler kazanacak. Özak işçilerinin direnişine ses verelim, dayanışmayı ve mücadeleyi büyütelim.

Biz biliyoruz ki; Özak işçilerinin kazanımı tüm işçi ve emekçilerin kazanımı olacaktır. Bu nedenle Özak Tekstil işçilerinin yolundan yürümeli ve Özak'ta etrafımıza örülen bu ablukayı kırmalıyız! Özak işçilerinin taleplerini sahipleniyoruz ve bir an önce yerine getirilmesini istiyoruz: Özak işçilerinin iradesi tanınmalı, sendikaları kabul edilmeli ve işten atılan işçiler geri alınmalıdır!

Batıkent Emek ve Demokrasi Güçleri olarak birkez daha söylüyoruz; Özak Tekstil işçisinin mücadelesi, sadece Urfa'da sendikal mücadele içindeki işçilerin değil, yanıbaşımızda bulunan Ostim işçilerinin, Sincan OSB'de fabrikalarda çalışan işçilerinin, ülkenin dört bir yanında emek mücadelesi yürüten hekesin mücadelesidir. "