Ankara'daki su krizi Meclis gündeminde: 'AKP vatandaşın içeceği suya göz dikti'

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi’nde geçtiğimiz gün yapılan oturumda AKP'li meclis üyelerinin önerisiyle su ücretlerine yüzde 50 indirim yapılmıştı.

ABB'den yapılan açıklamada, “Yıllarca halkın cebindeki paraya göz koyulan, uçuk ücretlerle su satılan ve buradan elde edilen gelirlerle jipler, helikopterler, uçaklar, dinozorlar gibi atıl işlere kaynak aktarılan ASKİ, alınan bu kararla ‘entübe’ bir şekilde altyapı projelerini bile yapamaz hale getirilmiştir. Bundan sonraki süreçte oluşabilecek sel baskınlarının da sorumluları bu kararı alan kişiler olacaktır” denilmişti.

Meclis gündemine taşındı

CHP Milletvekili Gamze Taşçıer, konuyu TBMM gündemine taşıdı.

Taşçıer ''Ankara Büyükşehir Belediyesi "Su, en temel insan hakkıdır." anlayışıyla, maliyeti 24 lira olmasına rağmen, suyu 13 liradan veriyordu'' diyen Taşçıer, ''Ancak buna rağmen belediye meclisinde çoğunlukta olan AKP'nin yüzde 50 indirim kararı, vatandaşın faydası için değil, ASKİ'nin batırılması amacıyla verilmiştir'' ifadelerini kullandı.

'AKP vatandaşın içeceği suya göz dikmiştir'

Taşçıer ayrıca ''CHP'li belediyeleri iflas ettirmek için çalışan AKP, bu kararıyla yüz binlerce ihtiyaç sahibi Ankaralının yardım almasına engel olmuş, asbestli borulardan su içilmemesi için yapılan çalışmalara balta vurmuş, on binlerce çiftçiye verilecek kırsal kalkınma desteklerinin önüne set çekmiştir. AKP, siyasi istikbali için vatandaşın boğazından geçen lokmasına, içeceği temiz suya göz dikmiştir. AKP'nin hizmet üretmek yerine hizmete engel olan bu politikasına cevabı Ankaralılar ilk seçimde verecektir'' diye konuştu.