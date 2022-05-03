Ankara'daki Gezi Davası'nda savcı mütalaayı değiştirdi

Haziran Direnişi sebebiyle Ankara'da açılan Gezi Davası'nda savcı 2020 yılında sunduğu mütaalada değişikliğe gitti.

26 sanık hakkında 2016 yılında dava açılan ve Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada 2020’de esasa ilişkin mütalaasını veren savcı, sanıkların “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet”, “terör örgütünün propagandasını yapma”, “görevi yaptırmamak için direnme”, “devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama” ve “mala zarar verme” suçlarından cezalandırılması talep edilmişti. Ayrıca 1 sanığa “silahlı terör örgütü üyeliği” suçundan hapis istenirken, diğer 25 sanığın bu suç yönünden beraatini istenmişti.

Yeni Şafak'taki haber göre mahkeme, yargılama sürecinde sanıkların HTS kayıtlarını aldırarak bilirkişi incelemesi yaptırdı. Duruşma savcısı, dosyaya gelen bilirkişi raporunun ardından 22 Nisan’da ek mütalaasını sundu. Ek mütalaada sanıkların, "terör örgütüne mensup oldukları", "terör örgütlerinin maksadı ve talimatları doğrultusunda sürekli, çeşitli ve yoğun olarak eylem ve faaliyetlerde bulundukları" savunuldu.

Sanıkların tamamına, "yargılandıkları diğer sanıklarla suça konu tarihlerdeki birlikteliklerini teyit eder mahiyetteki iletişim/baz kayıtları, pek çok farklı tarihlerde eylemlerin gerçekleştiği Kızılay bölgesinde bulunmaları" gerekçesiyle "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan da ceza verilmesi talep edildi.