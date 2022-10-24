Ankara'da yol verme kavgası: İki kardeş öldürüldü

Ankara'nın Mamak ilçesinde yol verme kavgasında iki kardeş öldürüldü. Bayındır Mahallesi Hamurcuk mevkisinde Süleyman K. ve torunu Tevfik K. ile Hacı S. ve ağabeyi Ahmet S. arasında "yol verme" nedeniyle tartışma çıktı.

DHA'nın aktardığına göre tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Süleyman K., tabancayla iki kardeşi ağır yaraladı, kurşunlardan biri de torunu Tevfik K.'nin bacağına isabet etti.

Olay yerine giden sağlık ekipleri, iki kardeşin öldüğünü belirledi. Cenazeler otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Şüpheliler ise olaydan kısa bir süre sonra suç aleti tabancayla Mamak İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim oldu. Soruşturma devam ediyor.