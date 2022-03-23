Ankara’da yol kenarında erkek cesedi bulundu

Olay gece saatlerinde Ankara’nın Altındağ ilçesi Ulucanlar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çevredeki vatandaşlar yol kenarı üzerinde bir kişinin kanlar içerisinde hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerinin yaptıkları ilk kontrolde hareketsiz yatan kişinin gögüsünden bıçaklandığını belirledi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri hayatını kaybeden kişinin Şükrü Kelekli (40) olduğunu tespit etti. Olay yeri inceleme ekipleri yaptıkları ilk incelemede Kelekli'nin bıçaklandıktan sonra yol kenarına atıldığını tespit etti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. (İHA)