Ankara'da yoğun kar yağışı: Kent beyaza büründü

Ankara'da dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı kentin dört bir yanının beyaza bürünmesine neden oldu.

Haber Merkezi

Ankara'da gündüz aralıklarla yağan kar, akşam saatlerinden itibaren etkisini yoğun bir şekilde artırarak kısa sürede kenti etkisi altına aldı.

Başkent'te, cadde ve sokaklar ile parklar beyaza büründü. (AA)

 