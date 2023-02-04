Ankara'da gündüz aralıklarla yağan kar, akşam saatlerinden itibaren etkisini yoğun bir şekilde artırarak kısa sürede kenti etkisi altına aldı.
Başkent'te, cadde ve sokaklar ile parklar beyaza büründü. (AA)
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Haber Merkezi
Dış Haberler
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Haber Merkezi
Emel Güneş
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Ankara'da yoğun kar yağışı: Kent beyaza büründü
Ankara'da dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı kentin dört bir yanının beyaza bürünmesine neden oldu.
Haber Merkezi
Ankara'da gündüz aralıklarla yağan kar, akşam saatlerinden itibaren etkisini yoğun bir şekilde artırarak kısa sürede kenti etkisi altına aldı.
Başkent'te, cadde ve sokaklar ile parklar beyaza büründü. (AA)