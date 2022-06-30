Ankara'da yağan yağmur sele neden oldu

Ankara'da akşam saatlerine doğru etkili olan yağışlar bir çok noktada da sele neden oldu. Sağanak yağış nedeniyle caddeler ve sokaklar ile bir çok ev ve iş yeri de sular altında kaldı. Trafikte yaşanan sıkıntılardan dolayı bazı bölgelerde ulaşımda aksamalar yaşanırken yurttaşlar uzunca bir süre etkili olan yağışın sona ermesini bekledi.

Keçiören, Yenimahalle, Çubuk, Mamak ve Çankaya ilçelerinde bir çok sokakta sel meydana gelirken yer yer rögar kapaklarının patlayarak taşkın görüntülerinin oluştuğu görüldü. Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabında kapanan yolları açmak için çalışmalar başlattığını duyururken itfaiye ekipleri de yer yer suların tahliyesi için görev aldı.