Ankara'da ulaşımın ardından ekmeğe de zam geldi

Şubat ayında Ankara Esnaf ve sanatkarlar Odası Birliği'ne başvuran Fırıncılar Odası ekmeğe zam talebini yineledi. Başvuru değerlendirildi, maliyetler tartışıldı. Sonuçlar zam olarak yansıdı.
Girdi fiyatlarındaki artışlar gerekçe gösterilerek ekmeğe zam kararı alındı. Zamlı fiyatlar 15 Mart itibariyle uygulanacak.
İşte Ankara'da 15 Mart'tan itibaren geçerli ekmek fiyatları…
ÇEŞİT GRAMAJ ESKİ FİYAT YENİ FİYAT
Normal ekmek 200 gr. 2.25 TL 2.75 TL
Ata ekmeği 400 gr. 4.50 TL 5.50 TL
Tam buğday 200 gr. 3.75 TL 5.00 TL