Ankara'da ulaşımın ardından ekmeğe de zam geldi

Ankara'da toplu taşıma ücretlerinin artırılması sonrası ekmeğe de zam yapıldı. 2 lira 25 kuruş olan 200 gram ekmek 2 lira 75 kuruştan satılacak.

Haber Merkezi

Şubat ayında Ankara Esnaf ve sanatkarlar Odası Birliği'ne başvuran Fırıncılar Odası ekmeğe zam talebini yineledi. Başvuru değerlendirildi, maliyetler tartışıldı. Sonuçlar zam olarak yansıdı.

Girdi fiyatlarındaki artışlar gerekçe gösterilerek ekmeğe zam kararı alındı. Zamlı fiyatlar 15 Mart itibariyle uygulanacak.

İşte Ankara'da 15 Mart'tan itibaren geçerli ekmek fiyatları…

ÇEŞİT                   GRAMAJ   ESKİ FİYAT    YENİ FİYAT

Normal ekmek      200 gr.        2.25 TL          2.75 TL

Ata ekmeği           400 gr.        4.50 TL          5.50 TL

Tam buğday         200 gr.         3.75 TL          5.00 TL