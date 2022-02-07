Ankara’da tren kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Ankara’nın Polatlı ilçesinde Fatih Mahallesi’nden Ziya Gökalp Caddesi’ne doğru hareket hâlinde olan Şükrü Yılmaz kontrolündeki 06 DE 6011 plakalı otomobil, hemzemin geçitteki bariyerin çalışmamasından dolayı o sırada ray kontrollerini yapmakta olan trenin altında kaldı.

300 metre kadar sürüklenen aracın yolcu mahallinde bulunan bir kişi yaşamını yitirirken, şoför Şükrü Yılmaz ağır yaralandı.

Öte yandan, treni kullanan makinistin hafif yaralandığı, olay hakkındaki soruşturmanın ise devam ettiği öğrenildi. (İHA)