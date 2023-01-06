Ankara'da toplu ulaşıma zam yolda

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), CNG (sıkıştırılmış doğalgaz) fiyatlarında yeni vergi düzenlemesi yapılması için BOTAŞ ile görüşme gerçekleştirileceğini, bu düzenlemenin yapılmaması halinde bilet fiyatlarına tekraren zam yapılmasının zorunlu olacağını açıkladı.

ABB'den yapılan açıklamada "Şu anda tam bilet 6.5 TL, öğrenci bileti 3.5 TL, öğrenci abonmanı ise aylık 90 TL’dir. Bu koşullarda -üzülerek belirtiyoruz ki- tam biletin 9.5 TL, öğrenci biletinin 4.75 TL, öğrenci abonmanının ise aylık sınırsız 140 TL olması ilk UKOME toplantısında gündeme alınacaktır" denildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“EGO Genel Müdürlüğü otobüslerinde kullanılan 1 metreküp CNG (sıkıştırılmış doğal gaz) fiyatı 2019 yılının Nisan ayında 1,67 TL iken günümüzde 20.77 TL’ye yükselmiştir. Maliyet yüzden 1000’den fazla artmıştır.

EGO Genel Müdürlüğü’nün 2022 yılı Kasım ayı toplam gideri 382 milyon TL’dir. Toplam bilet geliri ise 120 milyon TL’dir. Aylık zarar 262 milyon TL’dir.

CNG'de kullanılan doğal gaz, tüm Türkiye'de kullanılan doğal gazın binde 28'idir.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde yakıt maliyetinin düşüklüğü ve çevreci olması nedeniyle CNG’li otobüs filosu kurulmuştur. EGO’da hizmet veren 1863 adet otobüsün yüzde 84’ü CNG’lidir. Bu konu otobüs filosundaki yakıt seçeneği açısından sadece Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni ilgilendirmektedir.

Şu anda tam bilet 6.5 TL, öğrenci bileti 3.5 TL, öğrenci abonmanı ise aylık 90 TL’dir.

Bu koşullarda -üzülerek belirtiyoruz ki- tam biletin 9.5 TL, öğrenci biletinin 4.75 TL, öğrenci abonmanının ise aylık sınırsız 140 TL olması ilk UKOME toplantısında gündeme alınacaktır.

Bu süreçte kamu ulaşımında kullanılan CNG fiyatında vatandaşlarımızın lehine yeni vergi düzenlemesi yapılması için BOTAŞ ile görüşme gerçekleştirilecektir.

Bu düzenlemenin yapılmaması halinde bilet fiyatlarına tekraren zam yapılması zorunlu olacaktır. Aksi halde EGO’nun faaliyetlerini sürdürmesi mümkün gözükmemektedir."

Açıklamada EGO Genel Müdürlüğü'nün 2022 yılı Kasım ayı giderlerinin 382 milyon TL, gelirininse 120 milyon TL olduğu belirtilerek aylık zararının 262 milyon TL olduğu kaydedildi.