Ankara'da toplu ulaşıma yılbaşı düzenlemesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi yılbaşı gecesi için toplu ulaşımda yapılan düzenlemeyi duyurdu.

Buna göre Metro ve Ankaray, 31 Aralık 2022 Cumartesi günü gece saat 02.00'ye kadar hizmet verecek.

EGO otobüsleri 31 Aralık 2021 Cumartesi günü gece yarısından 1 Ocak 2022 Pazar günü gece saat 03.00'e kadar çalışacak. Metro ve Ankaray işletmelerinin son sefer saatlerine uygun olarak 43 metro ring güzergahında saat 02.30'a kadar 88 ilave servis, 28 gece servisi güzergahında saat 03.00'e kadar 28 ilave servis olmak üzere toplam 116 ilave servisle hizmet sunacak.

Toplu taşıma hizmetlerinde EGO Genel Müdürlüğü saha denetim sorumluları ile Otobüs Filo Takip ve Raylı Sistem Kontrol Merkezlerince anlık olarak yapılacak gözetimlerde yolcu yoğunluğuna göre vatandaşların mağdur olmamaları için ilave otobüs ve tren servisleri de verilecek.