Ankara'da su sayacı okuma işlemi durduruldu: Personel deprem bölgesinde görev yapıyor

On ili sarsan depremlerin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) birçok personeli gönüllü olarak deprem bölgesinde görevlendirilmişti.

ABB'ye bağlı iştiraklerden ASKİ'nin sayaç okuma personeli de bu kapsamda insani yardım amacıyla bölgeye gönderildi. Bu nedenle şubat ayında sayaç okuma işlemlerinin zorunlu olarak durdurulduğu açıklandı.

'Şubat faturalarında ocak ayı tüketimi esas alınacak'

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Şubat ayı su faturaları Ocak ayı tüketimlerine göre alınacaktır. Sürecin normale dönmesi ile birlikte ilk okuma döneminde eksik alınan ücretler talep edilecek, fazla alınan ücretler ise faturadan düşülecektir” denildi.