Ankara'da Sivas Katliamı anması düzenlendi

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) tarafından bugün Ankara Batıkent'te 2 Temmuz Sivas Katliamı'nda yaşamını yitirenler için anma etkinliği gerçekleştirildi.

PSAKD Yenimahalle Şubesi tarafından gerçekleştirilen anmada, yurttaşlar Batıkent metrosu önünde bir araya geldi. Batıkent metrosundan yürüyüşe başlayan kalabalık Vedat Dalokay Parkı'nda Sivas Katliamı'nda kaybedilenlerin ismini andı.

Yurttaşlar Batıkent metrosundan Vedat Dolakay'a yürüyüş gerçekleştirdi.

2 Temmuz Anması, PSDAK Yenimahalle Şube Başkanı Onur Şahin ve PSDAK Genel Başkanı Cuma Erçetin'in konuşmalarıyla devam etti. Etkinliğe katılan Yenimahalle Belediyesi Başkanı Fethi Yaşar da bir konuşma yaptı.

Etkinlikte, Sivas Katliamı'nda kaybedilenler anıldı.

Ankara halkının yoğun ilgi gösterdiği anma, sanatçıların konserleri ile devam etti.