Ankara’da sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Ankara'da öğle saatlerinde başlayan yağış, önce sağanağa ardından da fırtınaya neden oldu. Yağış hayatı olumsuz etkilerken, vatandaşların da zor anlar yaşamasına neden oldu.

Kentin çeşitli noktalarında çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Ankara Adalet Sarayı’nın ise tavanı çöktü. Mazgalların tıkanmasıyla caddeler sular altında kaldı.

Başta Çankaya ilçesi olmak üzere Mamak, Keçiören, Yenimahalle, Pursaklar, Altındağ, Sincan ve Etimesgut'taki yollarda mahsur kalan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Şehrin en yoğun noktalarında metrelerce su birikintisi araç geçişlerini imkansız hale getirdi. Göle dönen caddelerde mahsur kalan vatandaşlar ise korku dolu anlar yaşadı.

Çatılarda ve otomobillerde meydana tahribatlar maddi hasara sebep oldu.

Ankara Adliyesi’nde tavan çöktü

Ankara Adalet Sarayı'nda C Blok Zemin katta bulunan Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu'nun yaşanan yoğun fırtınanın etkisiyle tavanı çöktü.

Yaşanan kazadan sonra adliye personeli, güvenlik önlemleri nedeniyle odaya giriş ve çıkışları geçici süreliğine kapattı. (İHA)