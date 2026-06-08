Ankara’da Raul Castro buluşması: 'Devrime adanmış bir yaşam'

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Ankara’da düzenlenen “Devrime adanmış bir yaşam: Raul’u neden savunuyoruz?” etkinliğinde bir araya gelen Küba dostları, Ankara NHKM’de buluştu.

Etkinlikte José Martí Küba Dostluk Derneği (JMKDD) Genel Sekreteri Aslıhan Ilgaz, Küba’nın Ankara Büyükelçisi Alejandro Francisco Diaz Palacios ve TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan konuştu. Açılışta söz alan Ilgaz, Küba ile dayanışmanın önemine dikkat çekti.

Ablukaya karşı toplumsal seferberlik

Aslıhan Ilgaz, konuşmasında Küba’ya yönelik ağırlaşan ABD ablukasının yalnızca bir ekonomik kriz değil, ülkeyi boğmayı hedefleyen çok katmanlı bir saldırı olduğunu vurguladı. Özellikle enerji sektörünü hedef alan yaptırımların halkın gündelik yaşamını zorlaştırdığını belirten Ilgaz, ABD’nin aynı zamanda Raul Castro gibi tarihsel liderleri itibarsızlaştırmaya çalışarak diplomatik bir yalnızlaştırma politikası yürüttüğünü ifade etti.

Bu zorluklar karşısında Küba halkının durumunun yalnızca mağduriyet üzerinden okunamayacağını belirten Ilgaz, “Bugün Küba toplumunda enerji ablukasına verilen karşılık gerçek bir toplumsal seferberliktir” diyerek yaşananların kolektif bir direnişi yansıttığını söyledi.

Küba’nın emekçilerin cumhuriyeti olduğunu vurgulayan Ilgaz, halkın tarihsel liderlerine duyduğu güvenin sarsılmaz olduğunu belirtti ve Küba halkının son zamanlarda sıkça kullandığı “Fidel Fidel’dir, Raul da Raul” ifadesiyle sözlerini tamamladı.

'Raul'un Küba tarihindeki bütün kazanım ve başarılarda izi var'

Sinevizyon gösterimiyle devam eden etkinlikte konuşan Küba Büyükelçisi Alejandro Francisco Diaz Palacios, sözlerine Türkiye’de Küba ile dayanışma içinde olan işçilere, emekçilere, siyasetçilere, aydınlara ve sanatçılara teşekkür ederek başladı.

“Küba’nın ulusal kahramanı José Martí’nin bir sözü vardır: ‘Küba için ayağa kalkan, bütün insanlık için ayağa kalkmış demektir" diyen Palacios, dayanışmanın önemini vurguladı.

ABD’nin uyguladığı ticari, finansal ve ekonomik ablukanın Küba toplumunun sosyo-ekonomik gelişiminin önündeki temel engel olduğunu belirten Palacios, “Ablukanın kendisi bir savaş ve aynı zamanda bir soykırım suçudur” dedi.

Mevcut ABD yönetimi ve Donald Trump döneminde etkisi artırılan ablukanın, Küba ile çalışmak isteyen ülke ve şirketlere yönelik tehditlerle uygulandığını belirten Palacios, bu politikanın yalnızca ekonomik olmadığını vurguladı. “Küba’ya petrol girişini neredeyse tamamen engelleyen bir abluka söz konusu” diyerek durumun tarihte eşi benzeri görülmemiş bir düzeye ulaştığını ifade etti.

Ablukanın Küba halkını kolektif biçimde cezalandırdığını söyleyen Palacios, petrol girişinin engellenmesinin enerji üretimini sekteye uğrattığını ve 20-24 saati aşan elektrik kesintilerine yol açtığını belirtti.

Bu durumun sonuçlarını, “Hastanelerin çalışamadığı bir ortamda; hamileler, yenidoğanlar, yaşlılar başta olmak üzere kimse sağlık hizmetine erişemiyor.” sözleriyle özetleyen Palacios, ulaşım sisteminin aksamasıyla seyahat hakkının da fiilen engellendiğini, işçilerin işyerlerine ulaşamadığını ve tarımsal üretimin kentlere taşınamadığını anlattı.

Uzun süreli elektrik kesintileri nedeniyle gıdaların muhafaza edilemediğini ve içme suyunun yerleşim alanlarına ulaştırılamadığını belirten Palacios, tüm bu sonuçların savaş ve soykırım suçu teşkil ettiğini vurguladı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda her yıl büyük çoğunlukla kınanan ablukanın uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirten büyükelçi, ABD ile geliştirilen ilişkilerde Küba’nın egemenliğini zedeleyecek hiçbir dayatmayı kabul etmeyeceklerini ve gerektiğinde devrimi sonuna kadar savunacaklarını belirtti.

Etkinliğin aynı zamanda Raul Castro Ruz’u onurlandırdığını söyleyen Palacios, Raul’un Moncada Kışlası baskınından Sierra Maestra’daki mücadeleye kadar devrimin tüm kritik anlarında yer aldığını ve Küba Devriminin kazanımlarında belirleyici rol oynadığını ifade etti.

Raul Castro’nun yalnızca bir devrimci lider değil, aynı zamanda güçlü insani özelliklere sahip bir karakter olduğunu vurgulayan Palacios, “İşte bu yüzden ‘Fidel Fidel’dir, Raul Raul’dur’ sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Küba'nın Ankara büyükelçisi Alejandro Diaz Palacios

'Küba ile dayanışma, içimizde yeşeren o değerlerin savunulmasıdır'

Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan, yaptığı konuşmada Küba'nın tarihsel önderlerinin insani ve devrimci niteliklerine dikkat çekti. Küba devriminin liderlerini anlamak için Küba halkının ruhunu kavramak gerektiğini belirten Okuyan, Fidel Castro'nun cenaze törenindeki atmosferi hatırlatarak “Kübalılarda yas değil, kararlılık vardı” dedi.

Okuyan, Küba devriminin yalnızca teorik bir birikimin ürünü olmadığını, güçlü bir ahlaki duruşun sonucu olarak şekillendiğini vurguladı. “Onları komünist yapan şey, taşıdıkları ahlaki değerlerdi” dedi.

Bugün Küba’nın ağır abluka koşulları altında mücadele ettiğini belirten Okuyan, ekonomik zorluklara rağmen halkın değerlerinden taviz vermediğini söyledi.

“Küba bugün elektriği dahi zor üretiyor olabilir; ancak ahlaki kriterlerinde en ufak bir gerileme yok” diyen Okuyan, bu direncin temelinde yatanın bu değerler olduğunu ifade etti. Küba ile dayanışmanın bir tercih değil, tarihsel bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Okuyan, bunun evrensel devrimci değerleri savunmak anlamına geldiğini belirtti.

Okuyan, enerji krizinin yarattığı somut sorunlara dikkat çekerek dayanışmanın pratik adımlarla büyütülmesi gerektiğini ifade etti. “Küba için güneş topluyoruz” kampanyasının önemine değinen Okuyan, kampanyaya desteklerinin süreceğini söyledi.

Konuşmasını, “Küba ile dayanışma, içimizde yeşeren değerlerin savunulmasıdır” sözleriyle tamamladı.

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan

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