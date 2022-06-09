Ankara'da polis saldırısı nedeniyle sendika yöneticisi kalp krizi geçirdi

Ankara'da TÜİK'in önüne giden Birleşik Kamu-İş'e bağlı sendika temsilcilerine polis müdahalede bulunmuştu.

Polisin sendika temsilcileri TÜİK'in enflasyon rakamlarını yanlış açıklayarak maaşlara etki ettiğini dile getirdikleri açıklama sert müdahale etmesi nedeniyle konfederasyonun Genel Mali Sekreteri Mücahit Dede kalp krizi geçirdi.

Sendikadan yapılan açıklamada "polisin sert müdahalesi faşizmin geldiği noktayı gözler önüne sermiştir" denilerek şu ifadelere yer verildi:

"Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’na polisin sert müdahalesi faşizmin geldiği noktayı gözler önüne sermiştir. Ekonomik kriz nedeniyle giderek yoksullaşan kamu emekçileri TÜİK’in sahte enflasyon rakamlarıyla adeta açlığa mahkûm edilirken demokratik yollarla yürütülen hak arayışımız da polisin insanlık dışı müdahalesi ile engellenmiştir.

Anayasal bir hakkı kullanarak basın açıklaması yapmak ve taleplerini kamuoyuna anlatmak isteyen kamu emekçilerini yerlerde sürükleyerek Genel Başkanımız Mehmet BALIK’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda mücadele arkadaşımızı göz altına alan, biber gazı ile püskürtmeye çalışan polisin faşist müdahalesiyle Konfederasyonumuz Genel Mali Sekreteri Mücahit DEDE kalp krizi geçirerek acil müdahale altına alınmıştır.

Yıllardır faşizme, yoksulluğa, yolsuzluğa karşı insanca yaşam talepleriyle direnen kamu emekçileri olarak bizler bu faşist müdahalerle susmak bir yana dursun, faşizmin karşısına daha güçlü dikilmek için yeni yollar arar, yeni mücadele alanları yaratır, ama mücadeleden geri durmayız."