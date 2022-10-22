Ankara’da özel harekatçı polis eşini öldürdü

Ankara’da Serkan Eke adlı özel harekatçı polis, eşi Eda Eke ve kayınpederi Yakup Ortaburun'u öldürdü.

Haber Merkezi

Ankara Elmadağ'da Serkan Eke adlı polis, boşanma aşamasında olduğu eşini ve kayınpederini öldürdü.

Eke daha sonra kendisini vurdu. (AA)