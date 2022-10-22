Ankara Elmadağ'da Serkan Eke adlı polis, boşanma aşamasında olduğu eşini ve kayınpederini öldürdü.
Eke daha sonra kendisini vurdu. (AA)
Zuhal Okuyan, Şadan Tütüncü, Özgür Selvi
Haber Merkezi
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soL - Ankara
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Ankara’da özel harekatçı polis eşini öldürdü
Ankara’da Serkan Eke adlı özel harekatçı polis, eşi Eda Eke ve kayınpederi Yakup Ortaburun'u öldürdü.
Haber Merkezi
Ankara Elmadağ'da Serkan Eke adlı polis, boşanma aşamasında olduğu eşini ve kayınpederini öldürdü.
Eke daha sonra kendisini vurdu. (AA)