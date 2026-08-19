Ankara'da oturma eylemi yapan gazilere polis müdahalesi

Ankara Güvenpark'ta "eşit özlük hakları" talebiyle eylem yapan gazilerin nöbetine polis müdahale etti.

Saat 05.30 sıralarında parka giren çok sayıda polis ekibi, gazilerin bulunduğu alanı zor kullanarak boşalttı.

Sözcü'nün haberine göre polis ekipleri, müdahale sırasında parkta uyuyan gazileri gözlerine fener tutarak uyandırdı. Ardından gaziler zorla otobüslere bindirilerek Bilkent'te bulunan Gazi Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

Müdahalenin ardından Güvenpark tamamen boşaltılıp kapatıldı.

Gaziler 36 gündür parkta eylem yapıyordu.

Bilkent'teki Gazi Rehabilitasyon Merkezi'ndeki Uyumevi'ne götürülen gaziler İçişleri Bakanlığı önünde açıklama yapmak istedi. Polisin izin vermemesi üzerine bir grup gazi yol üzerinde oturma eylemine başladı.

Halk TV'de yer alan habere göre polis gazilere müdahale etti. Bu sırada bir gazi köprü üzerine çıkarak intihar girişiminde bulundu. Gazi arkadaşlarının ikna etmesi üzerine köprüden indi.

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