Ankara'da ortaokulda kadın cinayeti

Ankara’da hakkında uzaklaştırma kararı olan koca, boşanma aşamasında olduğu eşini temizlik görevlisi olarak çalıştığı okulda defalarca bıçaklayarak öldürdü.

Kadın cinayeti bu akşam saatlerinde Sincan ilçesi Ahievran Mahallesi'ndeki Şehit Gökhan Uysal Ortaokulu'nda işlendi.

Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan 33 yaşındaki Mehmet K., boşanma aşamasında olduğu eşi Gülsüm K.’nin çalıştığı okula gitti. Mehmet K. yanında getirdiği bıçakla defalarca Gülsüm K.’yi bıçakladı.

Yere yığılan kadını gören yurttaşlar olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Mehmet K. ise olay yerinden kaçtı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sincan Nafız Körez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gülsüm K. tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Polis, kaçan Mehmet K.'yi yakalamak için çalışma başlattı.