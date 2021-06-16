Ankara'da miting öncesi 'mafyasız, tarikatsız, patronsuz' düzen buluşmaları

Türkiye Komünist Partisi'nin 19 Haziran Cumartesi günü Ankara'da düzenleyeceği miting öncesinde, TKP Ankara İl Örgütü kentin birçok farklı noktasında "Tarikatsız, mafyasız, patronsuz düzen" buluşmaları gerçekleştirdi.

Bu buluşmaların NHKM ayağında 15 Haziran salı günü gerçekleştirilen etkinliğe TKP Ankara İl Başkanı Devrim Koçak ve yazar Fatih Yaşlı katıldı.

Salgın önlemleri alınarak yapılan buluşmada Peker videolarıyla ortaya çıkan tartışmalar ve düzenin içinde bulunduğu kriz gündem oldu.

Semt Evleri'nde tarikatsız, mafyasız, düzen buluşmaları

Ankara'da NHKM'de yapılan buluşmanın dışında semt evleri de aynı başlıkla birçok etkinlik ve buluşma gerçekleştirdi.

Buluşmalarda "video bekleme, örgütlen" vurgusu yapılırken, 19 Haziran Cumartesi günü yapılacak Büyük Ankara Mitingi'ne de çağrı yapıldı.

Etkinliklerden kareler şöyle:

İlker Semt Evi'nde yapılan buluşmaya yazar Fatih Yaşlı ve TKP Ankara İl Başkanı Devrim Koçak katıldı.

Seyran Semt Evi'nde yapılan buluşmaya TKP Merkez Konsey Üyesi Özgür Şen konuşmacı olarak katıldı.

Ayrancı Semt Evi'nde düzenlenen etkinliğe TKP Merkez Konsey üyesi Ali Rıza Aydın konuşmacı olarak katıldı.

Doğukent Semt Evi'nde yapılan buluşmaya TKP Merkez Konsey Üyesi Özgür Şen konuşmacı olarak katıldı.

İncirli Semt Evi'nde düzenlenen etkinliğe TKP Ankara İl Örgütü adına Ali Ufuk Arikan katıldı.