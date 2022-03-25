Ankara'da markette şeker kavgası çıktı

Ankara'nın Mamak ilçesinde bir süpermarkette iddiaya göre market çalışanları, toplu şeker almak isteyen bir gruba "toplu şatışımız yok" dedi. Kavga bunun üzerine çıktı. Market çalışanları, saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Market çalışanı "Toplu alım yapıyorlardı, uyardık. Bir anda saldırmaya başladılar. Bir şeker uğruna saldırıya uğradık" açıklamasında bulundu. (İHA)