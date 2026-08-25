Ankara'da maden işçilerinin hak arayışı kararlılıkla devam ediyor

Günlerdir Ankara'da haklarını alabilmek için mücadele veren maden işçileri, bugün bir kez daha Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde toplandı. Bu buluşmaya madencilerin eşleri ve çocukları da katılarak direnişe destek verdi. Haklarını sonuna kadar savunmaya odaklanan işçiler, alacaklarını tahsil edene dek geri dönmeyeceklerini vurguladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önündeki eylemde yapılan açıklamalarda işçiler haklarını alıncaya kadar mücadele edeceklerinin bir kez daha altını çizdi.

'Sizin itibarınız kasanızdaki paralarınızdır'

Eylemlerinin 16. gününe giren Bağımsız Maden İş Sendikasına üye işçilere; Beypazarı, Nallıhan ve Çayırhan'dan gelen aileleri de eşlik etti. Bakanlık önünde söz alan bir madenci eşi, Yıldızlar SSS Holding'in sahibi Sabahattin Yıldız'ın, işçilerin şirketin itibarını zedelediği yönündeki iddialarına tepki gösterdi.

Madenci eşi tepkisini şu sözlerle ifade etti:

"Sabahattin Yıldız, şimdi çıkmış itibarımızı zedeliyorsunuz diyorsunuz. Bizim itibarımız yok muydu? Sizin itibarınız vardı da bizim itibarımız yok muydu? Eşimin itibarı yok muydu? Bir kadın, bir anne olarak benim itibarım yok muydu? Çocuklarımın itibarı yok muydu? Biz sizin yüzünüzden, yaşadıklarımız yüzünden itibarımızı kaybettik, kimse düşünmedi. Sabahattin Bey, sizden önce bizim çok güzel bir hayatımız vardı, ta ki siz gelene kadar. Hayatımızı altüst ettiniz, bizi borçtan borca soktunuz, şehir şehir süründürdünüz. Kendini bilmezlerin maskarası ettiniz bizi. Çıkmışsınız bir de itibar diyorsunuz, neyin itibarı? Sizin itibarınız kasanızdaki paranızdır."

Bakanlık yer alacaksa patronla bir araya gelebiliriz

Direnişin 16. gününde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkilileriyle ilk kez resmi bir görüşme gerçekleştirildi. Nisan ayında yapılan görüşmelerde Bakanlığın garantör rolünü üstlendiğini hatırlatan madenciler, görüşme sonrasında kamuoyunu bilgilendirdi.

İşçiler, süreci ve bakanlığın tavrını şu şekilde ifade etti:

"On altıncı gününde Enerji Bakanlığı ile ilk defa bir görüşme yaptık. Madenlerden sorumlu Enerji Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan ile yaptığımız görüşmede, Enerji Bakanlığı yetkilileri şirkete yapabilecekleri bütün yaptırımları uyguladıklarını belirtti. İlk günden beri bu direnişin başladığından haberdar olduklarını, konunun kendi yetkilerinde bulunduğunu ve bu şirkete uygulanabilecek tüm yaptırımların hayata geçirildiğini söylediler."

Madenciler, bakanlığın hakem sıfatıyla masada bulunacağı bir görüşme talep ettiklerini ve yetkililerin bu talebe olumlu yaklaştığını aktardı.

İşçiler, bu uzlaşma talebini şu ifadelerle dile getirdi: "

Sonuç için bu şirketle bir masaya oturup, onların da hakemi olarak masada bulunarak beraber bir anlaşma ortamı oluşmasını talep ettik, o talebimize sıcak baktılar. Bize, bunu düşüneceklerini ve şirketle görüşeceklerini söylediler."

Şirketin verdiği sözleri tutmadığını belirten madenciler, eylemlerini neden şirketin değil de bakanlığın önünde gerçekleştirdiklerine dair soruyu da yanıtladı.

Bu konudaki gerekçelerini şu sözlerle ifade ettiler: "

Biz de Enerji Bakanlığı yetkililerine dedik ki, siz de oradaydınız ve söz verdiniz. Bu adamın madenleri var ve bu madenlerin hepsi Enerji Bakanlığı'na bağlı. Siz bu işin takipçisi olacağınıza söz verdiğiniz için bugün burada olduğumuzu kendilerine ilettik."

Bakanlık bir kez daha kimin temsilcisi olduğunu gösterdi

Bakanlık önündeki eyleme siyasi partiler ve emek örgütleri de katılım sağladı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve partisinin milletvekilleri işçilere destek verirken, Türkiye Komünist Partisi (TKP) Ankara İl Örgütü de alanda yerini aldı.

TKP Ankara İl Başkanı Banu Ünver, madenciler ve aileleriyle bir araya gelerek sürece dair değerlendirmelerde bulundu.

Banu Ünver düşüncelerini şu şekilde ifade etti:

"Bugün Bakanlık, patronların tarafını tutarak bir kez daha kimin yanında olduğunu gösterdi. Bugün madenciler sadece maaşlarını alıp evlerine dönmedi. Tüm haklarını almak için mücadeleye devam ediyorlar. Türkiye Komünist Partisi, ilk günden beri madencilerin yanındadır ve tüm haklarını alana kadar da yanlarında olmaya devam edeceğiz. 'Maden işçisi kazanacak' diyoruz, mücadele eden işçi kazanacak, hakkını alacak. Bu mücadele, bu ülkenin madenleri, fabrikaları, hastaneleri bizim olana dek, işçi sınıfının, emekçilerin olana dek devam edecektir."

TKP Ankara İl Başkanı Banu Ünver

Yıldızlar SSS Holding önünde buluşma

Aynı gün içerisinde gerçekleşen bir diğer eylem ise Türkiye Maden-İş Sendikası üyeleri tarafından düzenlendi.

Yıldızlar SSS Holding bünyesindeki Doruk Madencilik işletmesinde çalışan işçiler, alacaklarının ödenmesi talebiyle holding binası önünde toplandı. İşçilerin direnişi 30. gününe ulaştı. Emekçiler, maaş alacaklarının eksiksiz ödenmesini ve maden sahasının KİAŞ'a devredilerek tekrar faaliyete geçmesini talep etti.

İşçiler, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da seslenerek taleplerini şu çağrıyla ifade etti: "Lütfen madencinin sesini duyun."