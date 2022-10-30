Ankara'da LGBT karşıtı eylemde tekbir sesleri

Ankara Sivil Toplum Platformu isimli oluşumun çağrısıyla Ankara'da LGBT karşıtı eylem düzenlendi. Ankara Hacı Bayram Camii önünde bir araya gelenler Ulus’ta bulunan Atatürk Heykeli’ne yürüdü.

“Sapkınlık dayatmasına hayır” yazılı pankart arkasında toplanan grup, “Sapkın küresel çatılara hayır”, “Sapkınlığa dur de”, “Son kale aile koruyalım birlikte” sloganları attı.

Hacı Bayram Camii’nden yürüyen grup yaklaşık iki saat boyunca Anafartalar Caddesi’ni trafiğe kapattı. Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı eylemde, “tekbir” sesleri yükseldi. Pankartın önünde çocuklu annelerin yürütülmesi ise dikkat çekti.

İstanbul Sözleşmesi hedef alındı

Ankara Sivil Toplum Platformu Başkanı Mustafa Kır, İstanbul Sözleşmesi’ni hedef alarak, sözleşmenin aile yapısını bozduğunu iddia etti.

Kır, “2011’de 81 madde, 22 dakikada sonuçlandı. İstanbul Sözleşmesi’nin amacı kadınlara karşı şiddeti tecavüzü korumak için imzalanmış gibi gösterildi. LGBTİ güçlendirmeyi, kadim aile yapısını bozma, nesillerimizi kurutmaya yönelik küresel bir tehlike projesidir. Toplumsal cinsiyet eşitliği ihanet projesidir. Sapık ve sapkınlık girdabına katılan kardeşlerimizin elinden tutmak, normal hayata döndürmemiz gerekir” dedi.