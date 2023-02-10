Ankara’da KYK yurtları boşaltılıyor

Ankara'da KYK yurtlarının boşaltılması yönünde bir talep geldi.

Yurtlarda kalan öğrencilerin bulunduğu gruplara iletilen mesajlarda ‘"2 veya 3 gün içerisinde gelip tüm eşyalarını toplasınlar. Gelemeyen arkadaşlarınızın eşyaları oda oda toplanacak ve üzerine not düşülerek depo edilece" denildi.

Yurtlarda kalan bazı öğrencilerin evleri deprem bölgesinde bulunurken, bu öğrencilerin de yurtlarını boşaltmasının talep edilmesi tepki çekti.

Boşaltılan yurtlara depremzedelerin yerleştirileceği belirtiliyor.