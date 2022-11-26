Ankara'da 'Kurdistan' pankartı nedeniyle 7 gözaltı

Ankara’da, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Sakarya Meydanı’nda bir araya gelen kadınlar, kadına yönelik şiddeti protesto etti.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, eylemde, “Afganistan’dan İran’a, İran’dan Kurdistan’a, Kurdiistan’dan Türkiye’ye feminist ateş sönmeyecek” yazılı pankart taşıyan 7 kadın, polislerce gözaltına alındı.

Ankara Emniyeti’nde tutulan kadınlar, gözaltına alındıktan 6 saat sonra avukatlarıyla görüştürüldü.

Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) Ankara Şubesi’nin sanal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre, pankartın içeriğinde “Kurdistan” yer alması gerekçesiyle önce kadınların pankartına el konuldu, daha sonra bir saat boyunca “refaka” adı altında fiili gözaltı işlemi uygulandı.

Gözaltına alınanlar, avukatlara saatlerce ters kelepçe ile tutulduklarını, hakaret ve tehditlerle telefon şifrelerini vermeye zorlandıklarını aktardı.