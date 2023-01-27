Ankara'da kaçak et operasyonu

Operasyonda, yaklaşık 300 kilogram tavuk etine imha edilmek üzere el konuldu.

Kaçak tavuk satışı zabıta engeline takıldı. Altındağ Belediyesi ve Altındağ İlçe Tarım Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen operasyonda, kaçak olarak tavuk eti satışı yapanlara ceza kesildi. Doğantepe Mahallesi’nde bulunan metruk bir yapıda kaçak olarak kesilen tavukların satışının yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, yaklaşık 300 kilogram ete el koydu. Ruhsatsız olarak işletilen ve etleri sağlıksız şartlarda saklayan iş yerine cezai işlem uygulandı.