Ankara'da Jandarma operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, 'FETÖ' mensuplarının deşifresine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, Jandarma Genel Komutanlığındaki ‘mahrem hizmetler’ yapılanmasında yer alan şüphelilerin izine rastlandı. Ankara genelinde çeşitli semtlerde bulunan büfe, market gibi iş yerlerinde kontörlü sabit hatları kullanarak sivil imamlar ile iletişim sağlayan şüphelilerin, örgütün Jandarma Genel Komutanlığındaki ‘mahrem hizmetler’ yapılanmasında yer aldığı saptandı.

Görevden uzaklaştırılmış 1 üsteğmen, 2 teğmen, 15’i görevde, 9’u emekli, 3’ü ihraç, 2’si görevden uzaklaştırılmış, 1’i istifa etmiş 30 astsubay hakkında Ankara merkezli 14 ilde gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin eş zamanlı operasyonlarında toplam 33 şüpheliden 27’si yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.