Ankara'da İstanbul Sözleşmesi protestosuna polis saldırısı

Ankara Sıhhiye'de bulunan Ankara Adliyesi önünde, İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine karşı eylemde gözaltına alınan ve haklarında dava açılan kadınlara destek olmak için buluşan kadınlara polis saldırdı.

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Ankara Şubesi'nin paylaştığı bilgiye göre müdahalede az 20 kadın gözaltına alındı.

ÇHD Ankara Şubesi'nin açıklamasında, dışarıdaki saldırıyı bir kısım avukatın duruşmaya girip anlattığı belirtildi. Dosyada yargılanan sanıkların bir kısmının gözaltına alındığı için ve bir kısmının da içeri alınmadığı için duruşmaya gelemediği, bu sebeple duruşmanın ertelenmesinin istendiği kaydedildi.

Duruşmayı engelleyen ve kadınlara saldıran polisler hakkında mahkemenin suç duyurusunda bulunmasının istendiğini aktaran ÇHD Ankara Şubesi, bu talebin reddedildiğini bildirdi.