Ankara'da İstanbul Sözleşmesi eylemine polis saldırısı

Ankara Kadın Platformu üyeleri de düzenledikleri basın toplantısıyla İstanbul’da gerçekleştirilecek "İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz" mitingine katılım çağrısı yapmak için Sakarya Caddesi’nde toplandı.
Basın açıklaması yapmak isteyen kadınlara polis biber gazıyla saldırdı.
Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Çağdaş Hukuçular Derneği Ankara Şubesi sosyal medya hesabından saldırı anını paylaştı:
İstanbul Sözleşmesi eyleminde kadınlar gözaltına alındı.. Ankara sokaklarında muhaliflere saldırılarda başrolde olan Güvenlik Şubeden sorumlu emniyet müdür yardımcısı Mukadder Kardiyen bizzat gaz sıkmaya başlamış. Suçlarını kaydediyoruz. Yargılanacaksın.— ÇHD Ankara Şube (@chdankara) June 16, 2021
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