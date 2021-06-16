Ankara'da İstanbul Sözleşmesi eylemine polis saldırısı

Ankara Kadın Platformu üyeleri de düzenledikleri basın toplantısıyla İstanbul’da gerçekleştirilecek "İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz" mitingine katılım çağrısı yapmak için Sakarya Caddesi’nde toplandı.

Basın açıklaması yapmak isteyen kadınlara polis biber gazıyla saldırdı.

Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Çağdaş Hukuçular Derneği Ankara Şubesi sosyal medya hesabından saldırı anını paylaştı: