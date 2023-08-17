Ankara'da haraç vermeyi kabul etmeyen esnafa darp ve silahlı saldırı

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde bir esnaf saldırıya uğrıdı. Saldırıda yer alan 6 şüpheliden 4'ünün tutuklandığı belirtildi.

Saldırganların marketten haraç isteyen çete üyesi oldukları ve haraç vermeyi kabul etmeyen esnafa saldırdıkları iddia edildi. 3 kişi esnafı darp ettikten sonra, saldırganlardan biri yerde yatan esnafa ateş etti.

Sosyal medya üzerinden konuya ilişkin açıklamada bulunan İYİP Sözcüsü Kürşad Zorlu, emniyetle görüştüğünü ve olayın doğru olduğunu söyledi.

Saldırının 21 Temmuz günü yaşandığını belirten Zorlu, şu ifadeleri kullandı:

"Görüntülerde de yer alan 6 şüpheliden 4’ünün tutuklandığı bilgisi tarafıma verildi. Başta başkentimiz olmak üzere ülkemizin huzur ve güvenliğine yönelik endişelerimiz bu olaylarla daha da artıyor. Maalesef caydırıcılık yeterli değil ve adalet gerektiği gibi uygulanmıyor! Bu sebeple bu tür olaylarda saldırganların yeterli cezayı almayarak cesaret bulduğunu yetkililere ilettim. Asayiş olaylarının arttığı böyle bir dönemde gelin meseleyi ivedilikle TBMM’de masaya yatıralım."