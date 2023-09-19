Ankara'da GER-SAN Sanayi Sitesi'nde yangın: 4 kişi dumandan etkilendi

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki GER-SAN Sanayi Sitesi'nde meydana gelen yangına müdahale ediliyor. Yangın hızla büyüdü ve minibüse sıçradı; ilk belirlemelere göre 4 kişi dumandan etkilendi.

GER-SAN Sanayi Sitesi'nde bulunan 2 katlı fabrikada, saat 11.00 sıralarında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı ve fabrika önündeki minibüse sıçradı. Şehir geneline yayılan yoğun dumanlar, ilk belirlemeye göre 4 kişiyi olumsuz etkilendi.

Olay yerine itfaiye, sağlık, polis, elektrik ve doğal gaz idaresi ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenenlere hemen müdahale edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken olay yerine gelen çalışan yakınları, polis tarafından alana alınmazken, itfaiye halen çalışmalarını sürdürüyor. (AA)