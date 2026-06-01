Ankara’da Ethem Sarısülük anmasına polis saldırısı: Çok sayıda gözaltı

Ankara'da Gezi Direnişi sırasında polis Ahmet Şahbaz tarafından öldürülen Ethem Sarısülük için, Sarısülük’ün vurulduğu Güvenpark’ta yapılmak istenen anmaya polis müdahale etti.

Yurttaşlar, "Vurulduğu saatte, vurulduğu yerdeyiz" çağrısıyla Sarısülük'ün hayatını kaybettiği Güvenpark'ta toplanmak üzere harekete geçti.

Anma öncesinde Güvenpark ve çevresini barikatlarla kapatan polis, cadde ve sokaklardan parka yürümek isteyen yurttaşların geçişine izin vermedi.

Barikatların içerisine yalnızca Sarısülük ailesi üyelerinin de aralarında bulunduğu sınırlı sayıda kişinin geçişine izin verilirken, alan dışında kalan kitle Yüksel Caddesi’ne yönlendirildi.

Polis ablukasının sürdüğü Yüksel Caddesi'nde kitlenin toplanmasına izin verilmedi ve biber gazlı müdahale gerçekleşti. Burada, aralarında KESK yöneticileri ile Tüm Bel-Sen Genel Örgütlenme Sekreteri Bülent Türkmen'in de bulunduğu 12 yurttaş gözaltına alındı.

Aile ve yakınları Güvenpark'taki alana karanfiller bıraktı

ANKA’nın aktardığına göre Sarısülük'ün arkadaşı Sevinç Koçak polis müdahalesine tepki göstererek, "Bugün de her yıl olduğu gibi anmaya çeşitli zorluklar çıkaran emniyet güçleri, aileyi anmada yalnız bırakmak için ellerinden geleni yaptı" diye konuştu.

Ethem Sarısülük’ün ailesi ve yakınları Güvenpark’taki alana karanfiller bıraktı, bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Sarısülük ailesinin Avukatı Murat Yılmaz, Ethem'i anmak isteyenlere polisin şiddet uyguladığını, buna rağmen Ethem Sarısülük'ün anılmaya devam edileceğini söyledi. Avukat Yılmaz, şunları kaydetti:

Onun ismi 13 yıl önce hafızalara kazındı ve halen hafızalarımızda, halen anısına, mücadelesine yoldaşları, yoldaşları sahip çıkıyor. Bizler sahip çıkıyoruz. Bugün bu irade gösteriliyor. Bu iradenin karşısında ise anayasal hakkı olan bir anmaya tahammül etmeyen kolluk kuvvetleri var karşımızda. Onlara emir veren siyasi iktidar var karşımızda. Ama biz biliyoruz, onlarca yıl geçse de Ethem Sarısülük ismi yaşayacak. Ethem burada anılacak. Bir kişi de olsa, 10 bin kişi de olsa Ethem anılacak. Gezi tam da bu baskılara karşı bir direnişti. Gezi direnişini halen bu siyasi iktidar hazmedemiyor. Ethem Sarısülük burada 1 Haziran 2013'te katledildi. Arkasından ne yapıldı? Sahte tutanaklar tutuldu. Evet, Ethem'in katilini aklamak için Cumhuriyet savcıları taklalar attılar ve çok kötü bir iddianame hazırlamak zorunda kalan ya da davayı formalite açmak zorunda kalan Cumhuriyet Savcısı ödül olarak Yargıtay'a üye yapıldı. Biz bunları unutmadık. Biz kimin ne yaptığını çok iyi biliyoruz. Hukuki mücadelemiz elbette devam ediyor. Ama hukuki mücadeleden öte bugün biz Ethem'e sahip çıkıyoruz, anıyoruz, unutmadık. Yüksel'de, Konur'da, Güvenpark'ta nerede olursa olsun aslında Ethem'den korktukları için saldırıyorlar. Burada alınan tedbirler Ethem'den, Gezi'den korku.”

SOL Parti Genel Merkezi abluka alındı, partililere gözaltı

BirGün’ün aktardığına göre Güvenpark'taki anmaya katılmak üzere SOL Parti Genel Merkezi önünde bir araya gelen partililer, binadan çıkış yaptıkları sırada polis tarafından ablukaya alındı.

Fotoğraf: BirGün

Polis, toplanan partililere biber gazıyla müdahale etti. Polisin binanın içine de gaz sıktığı görülürken aralarında Merkez Yürütme Kurulu ve Parti Meclisi üyelerinin de bulunduğu partililer gözaltına alındı.

Polis müdahalesinin devam etmesi sonucu 10 olan gözaltı sayısı 12'ye yükseldi. Parti binası önündeki abluka gözaltıların ardından sürmeye devam etti. Yüksel Caddesi'ndeki gözaltılarla beraber toplam gözaltı sayısı 24'e çıktı.

Yurttaşları abluka altındaki binaya yaklaştırmayan polis, BirGün muhabirinin görüntü almasına engel olmaya çalıştı. Gözaltına alınanlar bir otobüsle emniyete götürüldü. Genel merkez binası önündeki polis ekipleri dağılırken çevik kuvvet ekibi de bina önünden ayrıldı.