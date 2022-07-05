Ankara'da düzenlenmek istenen Onur Yürüyüşü'nde 23 gözaltı

Ankara'da düzenlenmek istenen Onur Yürüyüşü öncesinde Kuğulu Park ve çevresi polis tarafından abluka altına alındı. Polis, Kuğulu Park'ın kapatılması nedeniyle Kennedy Caddesi'nde yürümek isteyen yurttaşlara ise saldırıda bulundu.

Müdahalede bulunduğu yurttaşları ters kelepçeyle gözaltına alan polis, caddeyi kapatarak biber gazıyla da müdahalede bulundu. Polis müdahalesi sonucunda 23 kişi gözaltına alındı.

Mezopotamya Ajansı muhabiri Emel Vural ise polisler tarafından darp edildi. Darp edilmesinden dolayı fenalaşan Vural'ın meslektaşları tarafından hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındığı aktarıldı.