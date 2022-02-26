Ankara'da doğalgaz zehirlenmesi: Anne ve iki çocuğu yaşamını yitirdi

Edinilen bilgilere göre, Keçiören'de ikamet eden İbrahim I. gece saatlerinde doğalgaz zehirlenmesinden dolayı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. İbrahim I., polis ekiplerine ifade verirken, doğalgazdan zehirlendiğini ama kaçağın kendi evinden olmadığını söyledi. Yetkililer durumu apartman yöneticisine bildirerek apartmanın boşaltılmasını ve Başkent Doğalgaz ekiplerine haber verilmesi gerektiğini söyledi. Olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve Başkent Doğalgaz ekipleri sevk edildi.

Apartman boşaltılırken, Başkent Doğalgaz ekipleri yaptıkları çalışmalarda kaçağın Döndü Batmaz'ın (34) evinden geldiğini tespit etti. Ekipler eve girdiklerinde Döndü Batmaz ile çocukları Özkan Batmaz (11) ve Umut Batmaz'ın (5) yaşamını yitirdiğini tespit etti.

İlk belirlemelere göre anne ve çocukların doğalgaz kaçağından zehirlendikleri öğrenildi. Anne ve çocukların cenazeleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Konuya ilişkin soruşturma devam ediyor. (İHA)